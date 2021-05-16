Боевики «ДНР» минируют противопехотными минами жилые районы в н.п. Александровка

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном н.п. Александровка устанавливают противопехотные мины в жилых районах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 мая 2021 года, имеющемся в открытом доступе,

«11 мая вблизи жилого района на северо-западной окраине н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия впервые выявил около 174 противотанковых мин (5 — предположительно), а также вновь порядка 100, предположительно, противопехотных мин (ПМН-2) и примерно 86 противотанковых мин. По оценке, все эти мины установлены некоторое время назад и принадлежат вооруженным формированиям».