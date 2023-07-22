Британія передає Україні безпілотники Malloy, здатні переміщати зброю та евакуювати поранених (відео)

Великобританія показала безпілотники Malloy, які Україна отримає в якості нової військової допомоги.

Кадри роботи дрону опублікувала пресслужба міністерства оборони Королівства.

Відомство зазначає, що складне програмне забезпечення дозволяє Великій Британії не відставати у військовому та технологічному плані, займаючи лідируюче місце серед інших армій.

Міноборони показало кадри роботи безпілотних апаратівMalloy, які вміють не лише переміщати озброєння, а й евакуювати поранених солдатів із зони бойових дій. У відомстві нагадали, що зазначені БПЛА стоять на озброєнні армії Королівства і незабаром будуть передані Україні в якості нової військової допомоги.

БПЛАMalloyAeronautics T150 –квадрокоптери виробництва компанії Malloy Aeronautics, якімають дальність польоту до 70 км та можуть нести до 68 кг обладнання.Модель Т150 здатна працювати в автономному режимі 36 хвилин.

Безпілотник Malloy T150 успішно пройшов випробування за таких погодних умов, як дощ, поривчастий вітер та сніг. Дрон також активно тестували у пустелі.Розробники стверджують, що керувати БПЛА можна з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту.

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