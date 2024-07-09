Чехія заявила послу покидьків, що дітовбивці – “сміття людства”

Чехія викликала російського посла Олександра Змєєвського до Міністерства закордонних справ після того, як учора, 8 липня, росіяни вдарили по дитячій лікарні “Охматдит”.

Змєєвський прибув до будівлі МЗС сьогодні, 9 липня вдень. Його викликав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zpravy .

“Вбивці, які нападають на дітей у лікарні, – сміття людства. Йому було доручено передати це в Москву”, – сказав Ліпавський після виклику посла РФ.

У свою чергу російський дипломат після того, як залишив МЗС, повторив нісенітницю пропаганди про те, що “це була не російська ракета, а українська”.