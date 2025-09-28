Через масований удар «шахедів» палають будинки у 4-х районах Київщини

У Київській області внаслідок атаки російских “Шахедів”, спалахнули пожежі та пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

За його словами, наслідки ворожої атаки наразі фіксуються у 4 районах області.

Так, у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів.

У Фастівському районі виникла пожежа приватного будинку.

У Білоцерківському районі загорілися приватні будинки і нежитлових приміщення.

В Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитої цілі спалахнула пожежа господарчої будівлі.

Калашник зазначив, що всі оперативні служби залучені до ліквідації наслідків.