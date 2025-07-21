Через російські обстріли в Україні можуть з’явитися мобільні ТЦК
Україна розглядає ідею впровадження мобільних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК-СП). Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки та ефективності мобілізаційних заходів в умовах частих ракетних ударів з боку РФ.
Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський, пише «Главком».
«Росія намагається залякати громадян, створюючи небезпеку у традиційних місцях розташування ТЦК-СП. Тому мобільні центри, що працюватимуть на основі підзаконних актів Кабінету Міністрів або Командування Збройних Сил, мають право на існування», – підкреслив депутат.
Наразі остаточне рішення щодо запровадження мобільних ТЦК знаходиться у компетенції Командування Верховної Ради.Tweet