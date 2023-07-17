ЗМІ викрили брехню Путіна, який заявив, що Росія начебто не застосовувала касетні боєприпаси

Російський диктатор володимир путін відреагував на надання Україні касетних боєприпасів погрозами про “дзеркальну відповідь”, яка до цього часу, за його словами, не реалізовувалась.

Світові ЗМІ спростували цю заяву, нагадавши десятки випадків застосування росією касетних боєприпасів в Україні, пише УНН з посиланням на ЗМІ.

В інтерв’ю кремлівським журналістам путін сказав, що росія має достатні запаси різних видів касетних боєприпасів. За його словами, до цього часу рф начебто утримувались від їх застосування, і не хоче використовувати заборонені боєприпаси.

“Але, звісно, якщо вони будуть застосовуватись проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії”, – сказав путін.

Раніше міністр оборони рф сергій шойгу також казав, що російська армія не застосовувала касетні бомби в Україні, але журналісти мають зворотні докази, пише ВВС.

Слова путіна спростувало CNN, нагадавши про випадки ударів касетними боєприпасами по цивільному населенню на північному сході Харківської області, які розслідували міжнародні організації та журналісти.

«У звіті CNN задокументовано, як російський генерал, який керував звірствами в Сирії, керував касетними бомбардуваннями Харкова. ООН та пов’язані з нею організації також опублікували звіти з цього питання. У заяві, опублікованій 30 березня 2022 року, Мішель Бачелет, яка на той час очолювала відділ ООН з прав людини, зазначила, що, згідно з достовірними повідомленнями, росія вже застосувала касетні боєприпаси в населених районах України “щонайменше два десятки разів”, трохи більше ніж через місяць після початку вторгнення», – пише видання.

У звіті, опублікованому 25 серпня 2022 року, партнерська ООН група громадянського суспільства Cluster Munition Monitor заявила, що російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси з початку війни.

27-28 лютого росіяни випустили по Харкову щонайменше 11 ракет “Смерч” з касетними боєголовками. Правозахисні організації мають численні докази використання росією касетних бомб в Україні, як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО.

Про використання росією касетних боєприпасів нагадали також журналісти-розслідувачі Bellingcat, та ВВС.