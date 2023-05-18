Через російську ракетну атаку по Циркунах на Харківщині загинула людина, є постраждалі

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Через ракетну атаку російських окупантів по Циркунах Харківської області 18 травня загинула одна людина, також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Через ракетну атаку по Циркунах загинула людина, є постраждалі

Ілюстративне фото (Getty Image)

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару росіян по селу Циркуни загинула одна людина.

Ще двоє мирних мешканців отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Харкові лунали вибухи.

Після цього Синєгубов повідомив, що було зафіксовано влучання у приватний житловий будинок у Циркунах.

Додамо, що сьогодні вночі окупанти вже обстрілювали Циркуни, тоді обійшлося без жертв.

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