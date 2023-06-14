Через російський обстріл на Сумщині загинули 7 працівників Держлісгоспу
Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння, зафіксовано 101 вибух, загинули 7 працівників Держлісгоспу.
Про це повідомили військова адміністрація Сумської області, начальник Сумської ОВА Володимир Артюх
Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.
По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів – 11 вибухів та артилерії, 6 вибухів.
На Миропільську громаду відбулося скидання 1 ВОГ БпЛА. Також був мінометний обстріл – 3 вибухи.
По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Внаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.
Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Щодо цього інформація уточнюється.
Артобстріли громади продовжилися: 15 вибухів. У результаті обстрілу (11 вибухів) відбулася пожежа приватного будинку.
По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 8 вибухів.
Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з артилерії – 1 вибух.
По Білопільській громаді був мінометний обстріл (11 вибухів). Також здійснено авіаудар – пуск 2 ракет з гелікоптера (за попередніми даними, НУРС).
Також Росіяни здійснили мінометний обстріл (4 вибухи) Есманської громади.
Артюх також повідомив, що ворог з артилерії вдарив по дитячому будинку-інтернату в Білопіллі.
А у Шосткінському районі внаслідок ворожого обстрілу загинули 7 працівників Держлісгоспу. // УПTweet