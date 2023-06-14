Через російський обстріл на Сумщині загинули 7 працівників Держлісгоспу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння, зафіксовано 101 вибух, загинули 7 працівників Держлісгоспу.

Про це повідомили військова адміністрація Сумської області, начальник Сумської ОВА Володимир Артюх

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з мінометів – 11 вибухів та артилерії, 6 вибухів.

На Миропільську громаду відбулося скидання 1 ВОГ БпЛА. Також був мінометний обстріл – 3 вибухи.

По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Внаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.

Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії (21 вибух) загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Щодо цього інформація уточнюється.

Внаслідок ще одного артобстрілу (8 вибухів) пошкоджено 1 приватний будинок.

Артобстріли громади продовжилися: 15 вибухів. У результаті обстрілу (11 вибухів) відбулася пожежа приватного будинку.

По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 8 вибухів.

Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з артилерії – 1 вибух.

По Білопільській громаді був мінометний обстріл (11 вибухів). Також здійснено авіаудар – пуск 2 ракет з гелікоптера (за попередніми даними, НУРС).

Також Росіяни здійснили мінометний обстріл (4 вибухи) Есманської громади.

Артюх також повідомив, що ворог з артилерії вдарив по дитячому будинку-інтернату в Білопіллі.

А у Шосткінському районі внаслідок ворожого обстрілу загинули 7 працівників Держлісгоспу. // УП