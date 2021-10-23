В «Лугандоне» тюремщики вымогают у заложников «за проживание» деньги, уголь, дрова, еду

Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу.

Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников вымогают деньги «за проживание»: уголь, дрова, еду. То есть, требуют, чтоб родственники заключенных перечисляли деньги на карту и, якобы, на эти деньги их будут «содержать». Тех, кто отказывается обращаться к родным с такой просьбой, или у кого нет денег, и они не могут перечислить нужные суммы, — лишают возможности пользоваться телефоном, переводят на трехразовое питание, в смысле, кормят три раза в неделю.

Ковидных не лечат. Точнее, — «лечат» стрептоцидом. Заключенному 70 лет – двухстороннее воспаление легких – никакого реального лечения. Это просто медленное преднамеренное убийство…

Ко всему, там пару недель назад ввели в тюрьмах «карантин». То есть, отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, даже масок и воды. Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад.

И все это на фоне шантажа и блокады мониторинговой миссии ОБСЕ, организованных руководством ОРДЛО, по поводу задержания нашими военными боевика Косяка. Они из этого целое шоу устроили. Даже российская гражданка Чичерина, под гостиницей, где члены СММ заблокированы, концерт устроила…

Причем, мы готовы допустить к Косяку Красный Крест, как и к другим заключенным. А они к нашим МКК не пускают. Так может и нам устроить акцию под ОБСЕ, или МКК, чтоб они, наконец, заметили бесчеловечное отношение к нашим, взятым в заложники, гражданам?…

На самом деле, я не призываю сейчас к акциям перед миссией ОБСЕ. Её сейчас наоборот поддержать надо, а не требования выдвигать. Но, на фоне всего этого театра с Косяком, и сотрудникам ОБСЕ и людям в ОРДЛО, которых обрабатывают пропагандой о «коварной Украине», нужно помнить, что там, в тюрьмах и подвалах, незаконно удерживаются СОТНИ наших граждан, которых еще и ПЫТАЮТ: холодом, голодом, бесчеловечными условиями и бесчеловечным обращением. И ни ОБСЕ, ни МКК ничего не меняют в их судьбе. Я понимаю, что им просто не дают такой возможности, но факт остается фактом. Так что не надо своими косяками эфир забивать. Иначе, нам тоже есть, что сказать…

Сергей Гармаш