Через шість днів після того, як РФ запустила “Орєшнік” по Дніпру вбивця Герасимов телефонував у США

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників Пентагону.

Телефонна розмова відбулася ще минулої середи – через шість днів після того, як Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності по Україні нібито у відповідь на використання Україною американської зброї для ударів вглиб РФ.

Під час розмови Герасимов повідомив Брауну, що запуск балістичної ракети «Орєшнік» нібито планувався задовго до того, як адміністрація США дозволила Україні використовувати американські ракети для обстрілу військових об’єктів у Росії.

Речник Брауна Джеріл Дорсі після звернення журналістів заявив, що «на прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не оголошувати про цей дзвінок».

За словами Дорсі, вони «обговорили низку питань глобальної й регіональної безпеки, у тому числі конфлікт в Україні».

Як зазначає видання, незрозуміло, чому Герасимов волів, аби телефонна розмова з Брауном залишилася в таємниці.

Востаннє російський начальник генштабу розмовляв з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США у жовтні 2022 року, коли цю посаду обіймав генерал Марк Міллі. Тодішня розмова відбулася на тлі побоювань, що Москва прагне ескалації війни в Україні.