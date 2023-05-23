«Зливав» інформацію про місця дислокації українських військових – засуджено мешканця м. Новомосковськ (ФОТО)

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури судом ухвалено вирок мешканцю м. Новомосковськ за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2022 року чоловік, маючи проросійські погляди, передавав через соцмережу текстові повідомлення про місця розташування особового складу Збройних Сил України. Він підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

Правоохоронці затримали чоловіка у лютому 2023 року.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою провину визнав повністю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Управлінням СБУ у Дніпропетровській області.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури