Через знеструмлення столичної Троєщини змінено рух громадського транспорту
У Києві змінили рух трамвайних і тролейбусних маршрутів унаслідок відсутності напруги в житловому масиві Троїщина, що спричинено російським ударом.
- трамваї № 28Д курсують: ст.м. “Позняки” – бул. Перова
- трамваї №№ 28, 35 курсують за маршрутом трамваїв № 22а
- тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки “ст. Романа Шухевича”
- тролейбус № 50: ст. м. “Либідська” – пл. Дарницька
Росіяни завдали кількох ракетних ударів по Деснянському району вранці 18 жовтня. Атака була націлена на обʼєкт енергетичної інфраструктури. Житловий масив знеструмлено, немає води. Даних про жертв і потерпілих поки немає. // LB.ua