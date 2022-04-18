Українські військові ліквідували командира зенітно-ракетної бригади окупантів
Українські військові ліквідували ще одного російського полковника, який брав участь у бойових діях на території України. Ним виявився командир зенітно-ракетної бригади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що командир 49 зенітної ракетної бригади Іван Гришин зі Смоленська загинув в Україні. Проте інших деталей в управлінні не повідомляли.
«Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому», — йдеться у повідомленні.