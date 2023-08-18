Чергова атака безпілотників на Москву: в зоні Експоцентру стався вибух та пожежа

На Росії повідомляють, що сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО нібито було збито безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру на території столиці російського рейху. Про це повідомив мер Москви Собянін.

Підтвердили атаку безпілотника і в Міноборони Росії. За попередніми даними, у 8-му павільйоні Експоцентру сталося обвалення на площі 30 квадратних метрів. Виникла пожежа, яку незабаром загасили.

Також повідомляється, що морські безпілотники атакували російські кораблі в Чорному морі, які намагаються блокувати проход суден з зерном.