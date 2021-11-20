Чергова провокація РФ на Донбасі: найманці погрожують СММ ОБСЄ

Російські найманці на тимчасово окупованій території Донецької області стали на заваді роботі патруля СММ ОБСЄ

Окупанти на Донбасі у п’ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Про це вказується у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

«Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об’єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв’язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища», – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомили про це найманців.

«Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район» , – зазначається у звіті. // «Сьогодні»