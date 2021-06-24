Чергового прихильника «руського міра» викрили правоохоронці зі складу ООС
Оперативні співробітники Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса спільно з правоохоронними органами продовжують викривати прихильників «руського міра».
Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
У рамках кримінального провадження прикордонники Луганського загону спільно зі слідчим СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та представниками 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях провели обшук в помешканні фігуранта справи. Як з’ясувалося згодом не дарма, адже таємний прихильник «руського міра» навіть через 7 років після проведення нелегітимного референдуму не спромігся знищити докази злочинної участі у 2014 році.
Правоохоронці виявили у громадянина України бюлетені, які використовували під час голосування у псевдо-референдумі у 2014 році.
Учора, 23 червня, проросійському ділку оголошено підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.110 ККУ «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».
Зауважимо, що завдяки проведеним заходам військовослужбовцями Луганського прикордонного загону щодо виявлення причетних до участі в організації та проведенні незаконного «референдуму» з початку поточного року за ст. 110 ККУ «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» було засуджено вісім осіб та п’ятьом особам вручено підозру у вчинені злочину.
Державна прикордонна служба України продовжує проводити заходи щодо виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до організації та участі у проведенні незаконного «референдуму» на територіях Донецької та Луганської областей та спрямовувалося на повалення конституційного ладу та територіального устрою нашої держави.
Коментує офіцер пресслужби Луганського загону Летошко Тетяна.