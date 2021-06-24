Чергового прихильника «руського міра» викрили правоохоронці зі складу ООС

Правоохоронці виявили у громадянина України бюлетені, які використовували під час голосування у псевдо-референдумі у 2014 році.

Учора, 23 червня, проросійському ділку оголошено підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.110 ККУ «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Зауважимо, що завдяки проведеним заходам військовослужбовцями Луганського прикордонного загону щодо виявлення причетних до участі в організації та проведенні незаконного «референдуму» з початку поточного року за ст. 110 ККУ «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» було засуджено вісім осіб та п’ятьом особам вручено підозру у вчинені злочину.

Державна прикордонна служба України продовжує проводити заходи щодо виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до організації та участі у проведенні незаконного «референдуму» на територіях Донецької та Луганської областей та спрямовувалося на повалення конституційного ладу та територіального устрою нашої держави.

Коментує офіцер пресслужби Луганського загону Летошко Тетяна.