Черговий етап великого обміну: з російської неволі визволено групу важкопоранених і тяжкохворих Захисників
Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії “важкопоранені і тяжкохворі”.
На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.
Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників.
Працюємо над поверненням усіх!
Слава Україні!
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненимиTweet