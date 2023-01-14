Черговий російський ракетний удар: у Києві пролунала серія вибухів

Повітряну тривогу в столиці України оголосили вже після вибухів.

Вранці в суботу, 14 січня, в Києві прогриміли потужні вибухи. Повітряна тривога прозвучала одразу після гучних звуків, що налякали жителів та гостей столиці України.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти атакували місто ракетами. Своєю чергою, в ОП закликали українців не ігнорувати повітряну тривогу. Там уточнили, що окупанти як ціль знову обрали об’єкт інфраструктури.

Пізніше мер Києва уточнив локацію вибухів, окупанти атакували Дніпровський район столиці.

“Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби направляються на місце. Залишайтеся в укриттях!” – йдеться у повідомленні Віталія Кличка.

Пізніше у КВМА підтвердили влучення в інфраструктурний об’єкт.

Крім того, столичний мер повідомив про уламки ракети, які впали на нежитлову будівлю.

“У Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає”, – зазначив Кличко.

10:45 київський міський голова повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа на нежитловому об’єкті. Попередньо – в результаті ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце. // УНІАН