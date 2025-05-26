Члени сім’ї загиблого захисника: як оформити статус онлайн

З перших днів війни, яку розпочала Росія на захист нашої країни, стало багато військовослужбовців. На жаль, нерідко захисники гинуть під час служби.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, як оформити статус члена сім’ї загиблого захисника та захисниці через портал «Дія».

Як подати заяву через портал «Дія»

Подати заяву можна шляхом авторизації на порталі «Дія» натиснувши на кнопку «Подати заяву». Для цього достатньо мати електронний підпис (КЕП), BankID, «Дія.Підпис».

Після авторизації потрібно перевірити коректність своїх даних у профілі користувача, актуалізувати їх за необхідності.

Далі заповніть «Відомості про несудимість».

Вкажіть відомость про загиблу (зниклу) особу (ПІБ та дату народження).

Додайте копію документа, що підтверджує родинний зв’язок і вкажіть дані документа (серія, номер, дата видачі тощо).

Зазначте, до якої категорії осіб відноситься загиблий (зниклий) член родини.

Вкажіть підстави для отримання статусу члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України (рішення суду / свідоцтво про смерть / висновок ВЛК / ЛКК / медичної комісії тощо).

Оберіть, чи бажаєте ви отримати паперове посвідчення.

Перевірте й підпишіть заяву електронним підписом.

Якщо немає документів, які потрібно долучити до заяви та які підтверджують підстави для надання статусу, їх можна отримати у місцевому структурному підрозділі з питань ветеранської політики самостійно.

Опрацювання заяви не відбувається автоматично. Документи надсилають до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики для прийняття рішення протягом місяця.

Повідомлення про результат надійде в кабінет на порталі «Дія». Надалі вже в мобільному застосунку «Дія» можна буде згенерувати посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України. // Дзеркало тижня