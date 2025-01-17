Чоловік, який поховав дружину під час окупації Херсона, втратив другу через атаку рашистів на Кривий Ріг

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Чоловік втратив дружину через російську атаку та залишився сам із трьома дітьми

Сьогодні, 17 січня, Росія вбила другу дружину місцевого жителя Ігоря. Він у 2022 році поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні. Про це повідомляє видання «Свої Кривий Ріг».

Нагадаємо, що сьогодні, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. // Главком

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