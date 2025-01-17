Чоловік, який поховав дружину під час окупації Херсона, втратив другу через атаку рашистів на Кривий Ріг

Чоловік втратив дружину через російську атаку та залишився сам із трьома дітьми

Сьогодні, 17 січня, Росія вбила другу дружину місцевого жителя Ігоря. Він у 2022 році поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні. Про це повідомляє видання «Свої Кривий Ріг».

Ігор їхав з дружиною по продукти, коли рашисти вдарили по Кривому Рогу. Уламки вбили його дружину прямо в автомобілі. У чоловіка лишилося троє дітей.

Також Ігор розповів, що у його старшого сина сьогодні День народження, сімʼя їздила на ринок за покупками.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. // Главком