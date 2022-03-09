Чорнобильську АЕС та Славутич повністю знеструмлено

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Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Чорнобиль у ProZorro: не чудово, але і не жахливо | Трансперенсі Інтернешнл Україна

«Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено. «Укренерго» моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.

24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують у заручниках. Наразі станція працює у плановому режимі. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом. // УП

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