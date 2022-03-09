Чорнобильську АЕС та Славутич повністю знеструмлено

Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено. «Укренерго» моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних до МАГАТЕ.

24 лютого після жорсткого бою російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал утримують у заручниках. Наразі станція працює у плановому режимі. Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом. // УП