ДБР завершило розслідування щодо так званого «заступника генпрокурора» окупантів на Луганщині

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Луганська, який працює на окупантів так званим «заступником генерального прокурора».

Обвинувальний акт направлено до суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

У 2020 році фігурант самостійно пішов працювати на загарбників і отримав фейкову посаду в окупаційній прокуратурі на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Він виконує вказівки загарбників, бере участь у спільних заходах із представниками російської федерації та терористичної організації на тимчасово окупованих територіях України.

Колишній правоохоронець обвинувачується у діях, що спрямовані на насильницьку зміну влади чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність України(ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.