ДБР знайшло на Харківщині схрон з російськими боєприпасами (ВІДЕО)

Працівники ДБР на території Харківської області знайшли ретельно замасковану схованку, у якій російські окупанти заховали реактивні штурмові гранати.

18 одиниць боєприпасів були приховані на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

За оперативною інформацією, схованку перед відступом обладнали військовослужбовці 3-го батальйону 101 полку рф.

Все озброєння, яке знайшли працівники ДБР, вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ. Наші ж захисники обіцяють використати російські снаряди за прямим призначенням.

Нагадаємо, що раніше ДБР виявило в місті Ізюм Харківської області склад, у якому окупанти зберігали боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів.