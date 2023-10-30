Депутату селищної ради з Херсонщини від «ОПЗЖ» повідомлено про підозру у державній зраді

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Новотроїцької селищної ради від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, 73-річний чоловік, закликав місцеве населення співпрацювати із представниками країни-агресора. Бувши керівником агрофірми під загрозою звільнення він примушував своїх працівників брати участь у псевдореферендумі щодо приєднання Херсонщини до рф.

У грудні 2022 року він перереєстрував агрофірму у податковій службі росії. Відтоді, замість бюджету України, почав перераховувати податки до країни-агресора. Сільськогосподарську продукцію з окупованої території вивозив спочатку до Криму, а згодом, під виглядом експортної продукції росії, судами переправляв до інших країн.

Крім того, він сприяв ворожим військам у проведенні ремонту техніки, облаштуванні блок-постів, забезпечував їх продуктами та засобами гігієни.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.