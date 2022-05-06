Для України закуплять дрони-камікадзе Switchblade майже на $18 млн.

Міністерство оборони США уклало контракт на суму 17,8 мільйона доларів на виробництво і відправку безпілотників Switchblade в Україну в рамках оборонної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами заступника глави Міноборони США із закупівель і підтримки доктора Вільяма ЛаПланте на брифінгу, угода укладена 6 травня.

Ці безпілотники будуть закуплені у виробників і доставлені в Україну в рамках фінансування ініціативи сприяння безпеці України, затвердженої в додатковій фіндопомозі нашій країні, яке було прийнято разом з великим законопроектом про витрати в Конгресі США в середині березня.

ЛаПланте зазначив, що загальне фінансування USAI в цьому законопроекті склало 300 мільйонів доларів, і на цей час Пентагон виділив 136,8 мільйона доларів з цієї суми.

В цілому за цю суму були куплені та будуть відправлені безпілотні авіаційні системи, Puma, передова система високоточної зброї, пристрої зв’язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, біноклі в рамках восьми різних контрактів, сказав ЛаПланте.

Він додав, що Пентагон також використовує фінансування в розмірі 1,45 мільярда доларів, схвалене Конгресом США в доповненні до допомоги Україні, підписаному в середині березня, для заміни американських запасів Javelin і Stinger, а також ключових компонентів для цієї зброї.dsqyf