До 15 років ув’язнення за державну зраду засуджено жительку Луганщини

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду жительку міста Луганськ визнано винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної прокуратури.

Вироком Деснянського районного суду міста Чернігова її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, в листопаді 2022 року жінка погодилась на пропозицію окупантів зайняти посаду начальника відділу міграційної служби в незаконно створеному псевдоправоохоронному органі «Станично-Луганском ровд мвд лнр».

На «посаді» засуджена надає допомогу країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України шляхом закликів та організації видачі жителям тимчасово-окупованих територій паспортів громадянина рф.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Чернігівській області.

Наразі вирок не набрав законної сили.