До 40% російських контрактників відмовляються повертатися на війну в Україну — CIT

Значна частина російських контрактників, що побували в Україні, відмовляється повертатися на передову.

Про це повідомив засновник дослідницької групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі «Настоящего времени«, пише УНН.

«Відмовники стають все більш системним явищем. Вони є практично в кожному з’єднанні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20% до 40% контрактників, яких повернули з території України та готують до закидання по новій, відмовляються йти в бій» , – повідомив засновник дослідницької групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Напередодні в соцмережах було опубліковано обліково-послужну карту контрактника, який служив у дислокованій у Дагестані 36-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді та звільнений через відмову брати участь у війні проти України. Йому поставили штамп із текстом «Схильний до зради, брехні та обману». Сам же власник карти пояснив, що він вимагав належну йому після відрядження до Сирії реабілітаційну відпустку, пише російська служба Радіо Свобода.