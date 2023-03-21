До України вдалося повернути 15 українських дітей, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

“Нарешті – вдома! До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками! Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни”, – повідомив Лубінець.

Зі слів Омбудсмана, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. // УНН