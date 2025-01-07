До уваги родин звільнених з полону Захисників та Захисниць, ветеранів та цивільних українців, що пережили тортури під час перебування в полоні чи в окупації!

На сайті Коордштабу в розділі “Родинам” з’явилася інформація про онлайн-платформу комплексної підтримки людей “Вільний степ”.

На сторінці платформи зібрані дані та контакти профільних організацій, фахівців та сервісів для ефективної соціальної, юридичної, психологічної та медичної допомоги українцям, які пережили полон та окупацію.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими