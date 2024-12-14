Дрони атакували нафтобазу в Орловській області РФ (відео)

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Вранці ударні безпілотники атакували нафтобазу біля російського міста Орелі.

Атаку підтвердив губернатор області Андрій Кличков.

Він зазначив, що внаслідок атаки загорілось паливо на об’єкті інфраструктури.

Нібито 11 БПЛа в області було знищено засобами ППО. У міноборони РФ ж заявили, що нібито перехопили 37 дронів. А уламками збитих БПЛа нібито пошкодили вікна кількох приватних будинків.

Зазначимо, що ця нафтобаза вже зазнавала атаки – 16 листопада 2024 року. Розташована вона у населеному пункті Стальний Кінь, приблизно за 110 км від кордону України.

За даними місцевих Telegram-каналів, внаслідок удару було пошкоджено резервуар для зберігання нафтопродуктів № 28, який був заповнений на чверть. // Главком

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