Дрони атакували нафтобазу в Орловській області РФ (відео)
Вранці ударні безпілотники атакували нафтобазу біля російського міста Орелі.
Атаку підтвердив губернатор області Андрій Кличков.
Він зазначив, що внаслідок атаки загорілось паливо на об’єкті інфраструктури.
Ранковий вид на нафтобазу в російському Орлі🔥 pic.twitter.com/SwEfD8cF82
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2024
Нібито 11 БПЛа в області було знищено засобами ППО. У міноборони РФ ж заявили, що нібито перехопили 37 дронів. А уламками збитих БПЛа нібито пошкодили вікна кількох приватних будинків.
Зазначимо, що ця нафтобаза вже зазнавала атаки – 16 листопада 2024 року. Розташована вона у населеному пункті Стальний Кінь, приблизно за 110 км від кордону України.
За даними місцевих Telegram-каналів, внаслідок удару було пошкоджено резервуар для зберігання нафтопродуктів № 28, який був заповнений на чверть. // ГлавкомTweet