В Україні на сьогодні офіційно – 562 російських військовополонених

Ірина Верещук, Віцепрем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, розповіла про те, що створюється Національне інформаційне бюро (НІБ).

Воно покликане акумулювати досі розрізнену інформацію про військовополонених та безвісти зниклих з обох сторін війни. Так само збиратимуть дані й стосовно цивільних полонених та заручників. Йдеться про формування відповідних реєстрів та контактних «Гарячих телефонних ліній», що працюватимуть у форматі 24/7.

— Наразі офіційно військовополонених рф у нас 562 особи. А є ще так званий «вантаж-200» — ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом, – озвучила дані Ірина Верещук.

Посадовиця зауважила, що на кожного з них надсилають картки до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Із усіма полоненими зі сторони рф поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Нагадуємо номери «Гарячої телефонної лінії» НІБ: 1648, або (044) 287-81-65.

Маєте запитання чи хочете повідомити про своїх рідних, зниклих безвісти чи, можливо, потрапивших у полон? Має важливу конфіденційну інформацію? Телефонуйте на «Гарячу лінію»!

Ваша інформація може врятувати життя та – сприятиме швидкому та якісному формуванню актуальних реєстрів.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine