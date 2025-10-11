Дрони СБУ атакували російський НПЗ «Башнафта» за 1400 кілометрів від України

Зранку 11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод “Башнафта-УНПЗ” в Уфі (Республіка Башкортостан, РФ), за 1400 кілометрів від України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поінформоване джерело в СБУ.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії та забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили РФ.

Після вибухів на території “Башнафта-УНПЗ” туди поїхала пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, після удару безпілотників загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

“Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України”, — наголосило джерело в СБУ.