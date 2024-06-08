Дрони вперше атакували Північну Осетію, звідки злітають російські МіГи

У суботу 8 червня вперше зафіксовано атаку дронів на російську Північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну.

Про це повідомляють Міноборони РФ, РБК, глава регіону Сергій Міняйло

МО Росії повідомило, що вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Губернатор регіону уточнив, що у Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати.

За попередньою інформацією влади, БПЛА прилетіли “з українського боку”. Їхньою метою був військовий аеродром.

Саме з аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій, регіон і Запоріжжя, наприклад, розділяє близько 900 км по прямій. // УП