Експерти The Atlantic Council вважають, що перемовини з Путіним на даному етапі війни є абсолютно неприпустимими для України

За останні кілька місяців війни проти України Росія зазнала кількох стратегічних поразок на полі бою і втратила значну частину територій, яку їй вдалося захопити на першому етапі повномасштабного вторгнення. Незважаючи на це, на Заході досі залишилися політики і громадські діячі, які закликають українську владу сісти за стіл переговорів з Кремлем і навіть поступитися частиною власних земель заради припинення вогню.

Але подібні пропозиції різко засуджуються широким загалом через недалекоглядність. Будь-які перемовини з агресором зараз прирекли б мільйони українців на життя в російській окупації. Ситуацію проаналізували експерти The Atlantic Council.

На їхню думку, усі, хто схиляє Володимира Зеленського до переговорів з Путіним, не розуміють очевидної істини: для українців припинення вогню і програш у війні дорівнюватиме припиненню існування їхньої держави, зазначає видання ZN.ua. У ситуації, коли росіяни продовжують вчиняти сотні воєнних злочинів щоденно, а також здійснюють цілеспрямований геноцид щодо українців, подібні пропозиції викликають лише обурення.

Крім того, як зазначають в Atlantic Council, зараз для переговорів з агресором невдалий час і з суто практичної точки зору. Починаючи з кінця літа, ЗСУ в достатньо інтенсивному темпі звільняють окуповані території на різних напрямках фронту, що деморалізує росіян та змушує їхнє військове керівництво приймати чергові помилкові рішення. У разі припинення вогню темп контрнаступу буде втрачено, а ворог отримає можливість перегрупуватися та відновитися перед наступною фазою війни.

Але найголовнішими аргументами проти перемовин з РФ експерти називають очевидне небажання Путіна домовлятися про будь-що (свідченням цього є анексія чотирьох українських областей та оголошення мобілізації) та нестерпне становище жителів тих територій, які досі перебувають в окупації. Якщо піддатися на провокації Кремля і сісти за стіл переговорів, це дасть можливість росіянам можливість загоїти рани перед черговою спробою захопити решту України. В той самий час, українці на тимчасово захоплених територіях опиняться у «підвішеному» становищі на невизначений термін, оскільки їхнє звільнення затягнеться або й взагалі може не відбутися, вважають автори матеріалу.

Головним висновком експертів The Atlantic Council є те, що перемовини з Росією можливі лише після її нищівної поразки на полі бою, а умови, на яких вони відбуватимуться, неодмінно повинна диктувати Україна.