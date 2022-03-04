На Полтавщині минулої доби викрили понад 160 підозрілих осіб

Про це повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини

«За добу, що минула, правоохоронні органи спільно з громадянами встановили в області 161 підозрілу особу. Серед затриманих є і місцеві жителі. Усіх перевіряють на причетність до співпраці з ворогом, зокрема до збору інформації про стратегічно важливі об’єкти.

Слід зазначити, що 3 березня Верховна Рада України прийняла 14 законів, серед яких, зокрема, Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану.

Ухваленим рішенням передбачено максимальне покарання за державну зраду (стаття 111 Кримінального кодексу України) та диверсію (стаття 113) в умовах воєнного стану у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, забороняється будь-яка амністія до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

Шановна громадо Полтавщини!!! Висловлюємо вдячність за активну співпрацю з правоохоронними органами! Результати минулих днів довели, що разом ми – сила. Тримаємо постійний зв’язок! Слава Україні»!

Відділ комунікації поліції Полтавщини