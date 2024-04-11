«Центренерго» втратила 100% генерації: до чого готуватися споживачем

Експерти вважають, що є вірогідність дефіциту в енергосистемі на Київщині.

Трипільська ТЕС, яка до сьогоднішнього дня була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області, зруйнована повністю. Це підтвердили в ПАТ «Центренерго», якому підпорядковується ТЕС та яке звітувало про 100% захищеність станції.

«Масштаби руйнувань – жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний – ми з ним справимось», – зазначив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

Як результат, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації.

«22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, на Харківщині. А 25 липня 2022 війська рф окупували Вуглегірську ТЕС – Донеччина. На сьогодні, ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації», – додали в компанії.

Дефіцит

На думку експертів ZN.UA, поки тепла погода Київщина не відчує, що проблема існує. В разі необхідності, регіону буде надано аварійну допомогу і ресурси є. Знову таки, через тепло. Наразі найбільш проблемними регіонами залишаються Харківщина та Одещина.

А от що буде взимку – це велике питання. Чи встигнуть енергетики підготуватися? Є вірогідність, що дефіцит ресурсу взимку буде й на Київщині.

Загрози

Крім того, треба врахувати, що обстріли інфраструктури продовжуватимуться. Як писав Ігор Маскалевич, кореспондент ZN.UA, можливі ще 2-3 масовані удари. І якщо ще випадуть якісь об’єкти з генерації, то наслідки вже будуть і для Київщини. Тобто слід очікувати відключення електроенергії.

Хто винен

В ЗМІ нагадали «Центренерго» про звіти, що Трипільська ТЕС на 100 відсотків захищена від ударів. А виявилось, що захист був лише від дронів, не від ракет – це захист першого рівня, але точно не третього.

Чому так розгорілося? Бо станція працювала на вугіллі. Палало все. Повинна була спрацювати система тушіння? Можливо, але це питання відкрите. До Центренерго! До компанії тепер взагалі багато питання. Крім іншого, як насправді була захищена ТЕС? // ZN.UA