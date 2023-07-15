Генерал из Оперативного управления Объединенного штаба Пентагона об украинском контрнаступлении

Генерал-лейтенант Оперативного управления Объединенного штаба Минобороны США, отвечающий за военные операции Дуглас Симс прокомментировал ход контрнаступления Украины.

Приводим отдельные пункты его выступления:

– “Говоря кратко, отмечу, что это (контрнаступательные действия) – действительно трудно. Мы сейчас говорим о реальных людях, которые находятся в эпицентре тяжелых боевых действий. Это мужчины и женщины, которые применяют новые методы. Они используют новое оборудование и делают это, под обстрелами и бомбардировками, не говоря уже об обширном минировании, которое устроили русские. И там, где они проходят сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это с большими затратами сил”.

– “Проводить это (контрнаступление) – очень и очень сложно. Однако – не невозможно. По моему мнению, то, что мы видим со стороны украинцев, – это действительно можно назвать большим масштабом, это очень обширное поле боя. Возможно (они продвигаются), не с той скоростью, которую мы бы предпочли. Знаете, если использовать исторический пример и посмотреть на нашу страну, то, за исключением войны в Персидском заливе, где мы двигались довольно быстро, но мы провели большую подготовку перед тем, как перейти там в наступление, так вот, если вернуться ко Второй мировой войне – с того момента, как мы высадились на пляжи в день “Д”, до начала прорыва прошло два месяца”.

– “Так что это (контрнаступление Украины) – тяжелые военные действия, которые ведутся на действительно сложной местности, под огнем, и, если принять во внимание все это, они (украинцы) – просто поразительны”.

– “По поводу кассетных боеприпасов. Наши силы, наши люди в Европе постоянно ведут консультации с украинским руководством по поводу их применения. Я не думаю, что украинцы заинтересованы в их применении где-либо рядом с гражданским населением, в отличие от русских. Известные нам российские кассетные боеприпасы имеют чрезвычайно высокий уровень неразорвавшихся суббоеприпасов, и русские применяли это оружие против гражданских лиц, в мирных общинах. Это существенно отличается от того, что намерены делать украинцы – они планируют использовать их в тактической обстановке против русских, а не против мирных жителей”.

– “Что касается дистанционного обслуживания украинских систем вооружений специалистами армии США. Вероятно, это будет то же самое общее оборудование, которое использовалось до сих пор в рамках операции Atlantic Resolve. И это естественно, что обслуживание в боевой обстановке, особенно на передовой, и в случае с военной силой, которая в это же самое время продвигается вперед – является трудной задачей, независимо от того, где вы находитесь. Но украинцы доказали свою способность поддерживать связь (с центрами обслуживания) в режиме реального времени. И поэтому они очень эффективно восстанавливают свое оборудование в ситуациях, в которых не несут потерь”.

– “В отношении F-16, условия, конечно, меняются с течением времени. Но сейчас условия для применения F-16, полагаю, не идеальны. Я имею в виду, что русские все еще обладают некоторым потенциалом ПВО. У них есть воздушный потенциал. И то количество F-16, которое будет предоставлено, может не соответствовать тому, что происходит сейчас. Новые, изменяющиеся обстоятельства в будущем будут диктовать, как это (западная авиация) будет использоваться”.

– “Что касается танков “Абрамс”, то, конечно, они будут иметь значение на поле боя. Мы знаем, что это выдающийся танк. И, как я полагаю, благодаря проводимым в настоящее время тренировкам, они (украинцы) смогут использовать его очень хорошо. Я не могу сказать, будет ли наступление продолжаться к тому времени или нет, я просто знаю, что когда “Абрамсы” прибудут, они помогут украинцам изменить ситуацию”.

Полная стенограмма брифинга.

Ігаль Левін, блогер-аналітик, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю