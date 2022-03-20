Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Опубликовано

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 20.03 were approximately:
Возможно, это изображение (текст)
  • особового складу / personnel — близько/ about 14700 осіб,
  • танків / tanks ‒ 476 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1487 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 230 од,
  • РСЗВ / MLRS — 74 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 44 од,
  • літаків / aircraft – 96 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 118 од,
  • автомобільної техніки / vehicles — 947 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 21.
  • спеціальна техніка / special equipment — 12.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Strike the occupier! Let’s win together!
Like

Метки:

Читайте также: