Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
- особового складу / personnel — близько/ about 14700 осіб,
- танків / tanks ‒ 476 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1487 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 230 од,
- РСЗВ / MLRS — 74 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 44 од,
- літаків / aircraft – 96 од,
- гелікоптерів / helicopters – 118 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 947 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 21.
- спеціальна техніка / special equipment — 12.