Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати на 22.06.22
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.06 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 34230 (+130) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1496 (+0) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3614 (+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 752 (+0) од,
- РСЗВ / MLRS — 239 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 99 (+1) од,
- літаків / aircraft – 216 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 182 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 614 (+3),
- крилаті ракети / cruise missiles — 137 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2543 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 60 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk, Bahmut and Avdiivka directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet