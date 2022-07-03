Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 03.07.22
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.07 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 35970 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1584 (+2) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 3744 (+7) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 801 (+1) од,
- РСЗВ / MLRS — 246 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 105 (+0) од,
- літаків / aircraft – 217 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 187 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 654 (+1),
- крилаті ракети / cruise missiles — 144 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 2618 (+4) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Bahmut directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet