Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати противника на 18.03.22

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.03 were approximately:

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  • особового складу / personnel — близько/ about 14200 осіб,
  • танків / tanks ‒ 450 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1448 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 205 од,
  • РСЗВ / MLRS — 72 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 43 од,
  • літаків / aircraft – 93 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 112 од,
  • автомобільної техніки / vehicles — 879 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 12.
  • Спеціальна техніка / special equipment — 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо! Strike the occupier! Let’s win together!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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