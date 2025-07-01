Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 01.07.25

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.07.25

  • особового складу / personnel – близько / about 1020980 (+970) осіб / persons
  • танків / tanks – 10983 (+3) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22928 (+6) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29754 (+36) од
  • РСЗВ / MLRS – 1427 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1190 (+0) од
  • літаків / aircraft – 420 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 42940 (+144)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3436 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 53696 (+103)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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