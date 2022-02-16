Росія поширює фейки, які може використати як привід для вторгнення,– Держдеп США

«Жоден з цих закидів не підкріплений правдою».

Американська влада вважає, що загроза нової російської агресії щодо України і досі зберігається, й це може статись у найближчі дні чи тижні. Для цього Кремль не лише продовжує накопичувати сили неподалік українських кордонів, а й фабрикує низку брехливих повідомлень у медіа, які можуть використати як привід до вторгнення.

Про це заявив представник Державного департаменту Нед Прайс на брифінгу у середу, повідомляє «Голос Америки».

«Вони можуть включати заяви про українські військові дії на Донбасі, неправдиві заяви про дії США чи НАТО на землі чи на морі чи у повітрі, навіть заяви про вторгнення з боку України чи НАТО на російські території. Ми особливо занепокоєні тим, що президент Путін та інші російські посадовці продовжують згадувати — цитата — «геноцид на Донбасі». Жоден з цих закидів не підкріплений правдою», — підкреслив Прайс.

«Але це не зупиняє росіян від просування таких звинувачень, включно з повідомленнями про безіменні братські могили із цивільним населенням, яких, як вони закидають, вбили українські військові, чи заяви, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю для подальшого використання на контрольованих Росією територіях, або що Захід постачає терористів для вбивства місцевих жителів». Ці звинувачення — «цілковито, повністю неправдиві», — підкреслив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Речник Державного департаменту США нагадав, що ці закиди фактично повторюють те, що Росія говорила про «захист російськомовного населення» як привід до своїх дій у 2014 році.

Нед Прайс також підкреслив, що у випадку нового російського вторгнення до України оборонна безпекова допомога з боку США «продовжиться і посилиться».

Раніше сьогодні Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу через нібито виявлення масових поховань мирних жителів на території Донбасу.

Зазначимо, що раніше президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що ситуація на Донбасі «нагадує йому геноцид». А днями на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що «на Донбасі відбувається геноцид».

На початку лютого The Washington Post писала, що в Росії «на високому рівні» схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом «українців» на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. // LB.ua