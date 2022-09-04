Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 04.09.22
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 04.09 were approximately:
- особового складу / personnel – близько/ about 49500 (+450) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2049 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4430 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1147 (+13) од,
- РСЗВ / MLRS – 294 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 156 (+3) од,
- літаків / aircraft – 236 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 206 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 864 (+0),
- крилаті ракети / cruise missiles – 203 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3276 (+8) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 106 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Kryvyi Rih directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet