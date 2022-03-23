На Харківщині затримали пару інформаторів окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування стосовно чоловіка і жінки за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, чоловік і жінка, з березня 2022 року збирали на території Харківської та Луганської областей відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до надання відсічі військам

РФ. У подальшому зібрані дані чоловік і жінка передавали представникам країни-агресора.

23 березня 2022 року двох зазначених осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом їм планується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ст. 615 КПК України.

Харківська обласна прокуратура