Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 03.08.22
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.09 were approximately:
- особового складу / personnel – близько/ about 49050 (+350) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 2034 (+25) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 4403 (+37) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1134 (+8) од,
- РСЗВ / MLRS – 293 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 153 (+0) од,
- літаків / aircraft – 235 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 205 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 864 (+11),
- крилаті ракети / cruise missiles – 203 (+5),
- кораблі /катери / warships / boats – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3268 (+21) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 105 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Donetsk and Kryvyi Rih directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet