Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 04.04.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 445040 (+670) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7018 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13386 (+18) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 11171 (+29) од,
- РСЗВ / MLRS – 1026 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 746 (+1) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8817 (+21),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2059 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14861 (+48) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1845 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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