Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 05.12.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.12.24

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 748950 (+1580) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 9506 (+13) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 19472 (+22) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 21023 (+21) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1020 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 19977 (+31),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2855 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 30843 (+97) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3630 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ

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