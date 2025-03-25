Збито 78 російських БПЛА, 34 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 25 березня 2025 року (із 18.00 24 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine