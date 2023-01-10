Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 10.01.23

Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.01.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 112470 (+710) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6154 (+7) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2073 (+4) од,

РСЗВ / MLRS – 434 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 217 (+0) од,

літаків / aircraft – 285 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1860 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 723 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4817 (+8) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 183 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine